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Песков назвал Twitter жертвой глубоких предрассудков

В Кремле сожалеют о решении Twitter снять всю рекламу с аккаунтов телеканала RT и информагентства Sputnik, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Сожалеем, в первую очередь, в связи с тем, что компания, скорее всего, становится жертвой глубоких предрассудков в отношении наших СМИ», - цитирует его ТАСС.

Чиновник выразил надежду, что компания сочтет необходимым подробнее разобраться в ситуации и затем поймет, что «никоим образом работа свободных СМИ, к коим безусловно относятся RT и Sputnik, не может квалифицироваться как вмешательство в электоральные процессы в США или любой иной страны».

По словам Пескова, сервис микроблогов по факту «создал прецедент неравного отношения к своим клиентам». Он опасается, что это может встревожить других пользователей Twitter.

Twitter сообщил 26 октября, что запретил размещение рекламных постов на своей платформе всем аккаунтам, связанным с RT и Sputnik. Компания объяснила это решение результатами собственной проверки, связанной с предвыборным периодом в США в 2016 г., и мнением спецслужб США о том, что RT и Sputnik пытались вмешиваться в кампанию с ведома российского руководства.

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что сожалеет о решении сервиса, особенно поскольку теперь возможны ответные меры в отношении американских СМИ.