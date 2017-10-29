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Правительство Испании предложило Пучдемону участвовать в выборах

Официальный представитель испанского правительства Иньиго Мендес де Виго заявил, что в Мадриде приветствовали бы решение бывшего главы женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона участвовать в новых выборах.

«Каталонцы смогут высказаться, что они чувствует в связи со всем, что произошло за последний год. Включая все случаи нарушения закона и попытки поставить себя выше закона», — сказал Мендес де Виго.

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о решении распустить парламент Каталонии, возглавляемый Пучдемоном, и передал управление автономией вице-премьеру страны Сорайе Саэнс де Сантамарии.

Пучдемон отказался признавать решение властей Испании и призвал жителей автономии к «демократическому сопротивлению». По его словам, каталонцы должны «мирным способом» защищать независимость.