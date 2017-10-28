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Южная Осетия готова рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии

Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что республика готова рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии. По словам Медоева, в Южной Осетии внимательно следят за ситуацией в Испании.

«Я сам только что вернулся из Барселоны, где мы открыли офис нашего представительства. Руководство Южной Осетии рассмотрит вопрос о признании независимости Каталонии, если будет получено соответствующее обращение из Каталонии», — сказал Медоев «РИА Новости».

Он добавил, что никто не вправе отказать жителям автономии в стремлении обрести собственное государство.

«Референдум — высшая форма демократического волеизъявления народа, и никто не вправе отказать каталонцам в стремлении к обретению собственного государства», — считает Медоев.

Парламент Каталонии в пятницу провозгласил независимость автономии. В ответ Мадрид принял решение отстранить власти Каталонии и назначить главой автономии до выборов вице-премьера страны.