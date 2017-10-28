Мадрид назначил нового главу Каталонии

27 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о решении распустить парламент Каталонии Emilio Morenatti / AP

Премьер-министр Испании Мариано Рахой подписал распоряжение, согласно которому управлять Каталонией будет вице-премьер страны Сорайа Саэнс де Сантамария, пишет газета El Pais. Она возьмет на себя большинство функций после отстранения от власти правительства автономии.

Руководить силами полиции Каталонии будет министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо, передает агентство EFE. Данное распоряжение вступает в силу незамедлительно.

В пятницу, 27 октября, премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о решении распустить парламент Каталонии, возглавляемый Карлесом Пучдемоном. Досрочные выборы в парламент назначены на 21 декабря 2017 г. От занимаемых должностей официально отстранены Пучдемон, его заместитель Ориола Жункераса, начальник каталонской полиции Пере Солера и члены регионального правительства. Как пояснил Рахой, решение о роспуске он принял, чтобы «как можно скорее провести свободные и законные выборы, которые могут восстановить демократию в автономии».

Таким образом власти Испании отреагировали на результаты голосования парламента Каталонии, который провозгласил независимость автономии. Голосование проходило тайно, парламентарии оппозиционных фракций вышли из зала до начала голосования, посчитав его незаконным.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. За отделение автономии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки в день референдума, или 2 млн 20 144 человека. В голосовании участвовали 2,26 млн человек, или около 42% населения региона. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Конституции.

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