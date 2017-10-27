Парламент Каталонии провозгласил независимость от Испании

Каталония провозгласила независимость от Испании Santi Palacios / AP

Парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании, передает ВВС. Соответствующая резолюция принята большинством голосов, заявила председатель собрания Карме Форкадель. Голосование проходило тайно. Парламентарии оппозиционных фракций вышли из зала до начала голосования, посчитав его незаконным.

Документ был внесен на рассмотрение леворадикальной партией «Кандидатура народного единства» (CUP) и коалицией «Вместе за да». «За» проголосовали 72 парламентария, против — десять депутатов, еще двое воздержались от голосования.

«Каталония превращается в независимое государство в форме республики», — говорится в резолюции. Парламент Каталонии провозгласил создание «независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства». Документ содержит всего 17 пунктов. В их числе «Содействие получению двойного гражданства с Испанией», «Продвижение перед другими странами признания Каталонской Республики», «Подготовка предложений о распределении активов и обязательств между Каталонией и Испанией». Как уточняет El Pais, в тексте также содержится призыв начать «переходный период».

1 октября в регионе прошел референдум о независимости. В тот день за отделение автономии от Испании отдали голоса 90% пришедших на избирательные участки (более 2,2 млн человек). Всего в голосовании принимали участие 2,26 млн человек - 42% населения региона. Конституционный суд Испании не признал результаты голосования.

21 октября во время заседания правительства Испании было принято решение применить ст. 155 Конституции страны в отношении Каталонии, местное руководство автономии может быть отстранено от власти согласно данной статье. Управление регионом может перейти к новому руководству, назначенному Мадридом.

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