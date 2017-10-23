Барселона обвинила испанского премьера в «авторитарном перевороте»

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Первого октября в Каталонии прошел референдум, на котором более 90% пришедших на участки (около 42% от общего числа избирателей) проголосовали за отделение от Испании Emilio Morenatti / AP

Руководство Каталонии будет отстранено от власти, парламент – распущен, а управлять автономией до новых выборов станет представитель, назначенный Мадридом. Такое решение приняло правительство Испании на чрезвычайном заседании в субботу в соответствии со ст. 155 конституции страны. Это решение должен утвердить сенат, сессия которого запланирована на 27 октября; оппозиция в лице социалистов уже объявила, что поддержит инициативу правительства.

Как пояснил испанский премьер Мариано Рахой, «эта мера применена для восстановления законности, нормального функционирования, восстановления экономики и проведения выборов» (цитата по «Интерфаксу»). Такое решение не означает ни приостановки полномочий женералитета как органа исполнительной власти Каталонии, ни приостановки ее автономного статуса, подчеркнул Рахой: «Женералитет останется администрацией, но будет выполнять распоряжения новых властей, назначенных правительством Испании».