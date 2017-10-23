Барселона обвинила испанского премьера в «авторитарном перевороте»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Руководство Каталонии будет отстранено от власти, парламент – распущен, а управлять автономией до новых выборов станет представитель, назначенный Мадридом. Такое решение приняло правительство Испании на чрезвычайном заседании в субботу в соответствии со ст. 155 конституции страны. Это решение должен утвердить сенат, сессия которого запланирована на 27 октября; оппозиция в лице социалистов уже объявила, что поддержит инициативу правительства.
Как пояснил испанский премьер Мариано Рахой, «эта мера применена для восстановления законности, нормального функционирования, восстановления экономики и проведения выборов» (цитата по «Интерфаксу»). Такое решение не означает ни приостановки полномочий женералитета как органа исполнительной власти Каталонии, ни приостановки ее автономного статуса, подчеркнул Рахой: «Женералитет останется администрацией, но будет выполнять распоряжения новых властей, назначенных правительством Испании».
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}