Премьер Испании объявил о роспуске парламента Каталонии Angel Garcia / Bloomberg

Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о решении распустить парламент Каталонии, возглавляемый Карлесом Пучдемоном, пишет El Pais.

По его словам, досрочные выборы в парламент назначены на 21 декабря 2017 г. От занимаемых должностей официально отстранены Пучдемон, его заместитель Ориола Жункераса, начальник каталонской полиции Пере Солера и члены регионального правительства. Полномочия президента женералитата Каталонии (исполнительная власть) Рахой возложил на себя. Как пояснил Рахой, решение о роспуске он принял, чтобы «как можно скорее провести свободные и законные выборы, которые могут восстановить демократию в автономии».

«Речь идет не о приостановлении самоуправления, а о скорейшем его возвращении к нормальному функционированию, которое начинается с закона и возвращает закон каталонцам», - заявил Рахой, добавив, что готов принимать во внимание мнение каталонцев по вопросу о будущем автономии.

Правительство Испании также одобрило подачу апелляции в конституционный суд страны против резолюции, принятой парламентом Каталонии. Также Рахой поручил закрыть все представительства Каталонии за границей.

К зданию парламента Каталонии пришли более 17 000 человек, сообщили в пресс-службе полиции Барселоны. Каталонцы идут на площадь Святого Иакова, а также собираются на соседних с ней улицах. Они размахивают флагами Каталонии и поют гимн автономии.

Из-за большого скопления граждан полицейские ограничили доступ на площадь и перекрыли выход на прилегающие переулки. Об этом говорится в Twitter полиции. Собравшиеся надеются, что Пучдемон выйдет к ним с речью. На данный момент он проводит срочное совещание правительства Каталонии.

Реакция Еврокомиссии и ООН

В свою очередь председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что власти ЕС не будут вмешиваться в данный конфликт. «Это внутреннее дело Испании, которым занимается правительство Мариано Рахоя. Нам не надлежит вмешиваться в это дело», - сказал он. Юнкер также заявил, что ему не хотелось бы, чтобы завтра ЕС состоял уже из 95 стран, передает его слова BFM.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призывал Мадрид и власти Каталонии решить вопрос о статусе региона в рамках конституции Испании.

«Мы стараемся следить за развитием событий. На данный момент Гутерриш призывает все вовлеченные стороны искать решение в рамках конституции Испании и через существующие политические и правовые каналы», - заявил представитель ООН Фархан Хак.

В пятницу, после того как парламент Каталонии принял резолюцию о независимости, сенат Испании в срочном порядке одобрил меры правительства, позволяющие ограничить самоуправление автономии. «За» отдали голоса 214 сенаторов, 47 - «против», один воздержался.

Правительство Испании 21 октября рассматривало возможность применения статьи № 155 конституции в отношении Каталонии. Согласно ей руководство Каталонии может быть отстранено, а управление регионом автоматически перейдет к временному руководству, избранному Мадридом до проведения досрочных выборов парламента.

Как проходил референдум в Каталонии