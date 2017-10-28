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Пучдемон отказался признавать отставку членов женералитата Каталонии

Глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон отказался признавать решение властей Испании о введении в автономии прямого правления Мадрида и призвал к «демократическому сопротивлению». По его словам, каталонцы должны защищать объявление независимости, но делать это «мирным способом».

«Вчера был исторический день. Парламент Каталонии выполнил тот мандат, который они получили от граждан», — сказал Пучдемон. Решения же испанских властей «идут вразрез с тем, что решили избиратели», утверждает он.

«В цивилизованном обществе парламенты избирают правительства», — отметил Пучдемон.

В пятницу, 27 октября, премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о решении распустить парламент Каталонии, возглавляемый Карлесом Пучдемоном. Таким образом власти Испании отреагировали на результаты голосования парламента Каталонии, который провозгласил независимость автономии.

Сегодня Мариано Рахой подписал распоряжение, согласно которому управлять Каталонией будет вице-премьер страны Сорайа Саэнс де Сантамария.