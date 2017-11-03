Журналистку Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы

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Показания бывшего советника Трампа уличили генпрокурора Сешнса во лжи

Бывший советник избирательного штаба Трампа Картер Пейдж дал в конгрессе показания, которые могут позволить заподозрить генпрокурора и министра юстиции Джеффа Сешнса во лжи под присягой. Об этом сообщают CNN и Fox News. Показания Пейдж дал 2 ноября на закрытых слушаниях в комитете Палаты представителей по разведке, которая расследует возможное вмешательство России в президентские выборы.

Пейдж заявил, что проинформировал Джеффа Сешнса, тогда еще советника Трампа, о том, что летом 2016 г. он ездил в Россию. Поездку он совершил по своим делам, не связанным с избирательной кампанией. Однако в июле 2017 г. Сешнс заявил в комитете Сената по разведке, что не знал о поездке Пейджа.

Бывший советник выступал на слушаниях в течение более чем шести часов за закрытыми дверями. Затем он рассказал CNN о том, что он сообщил конгрессменам. CNN считает, что эти показания вызывают новые вопросы о том, что именно Сешнс все же знал о российских контактах штаба Трампа.