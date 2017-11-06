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Бельгийские власти условно освободили бывшего главу Каталонии

Судебный следователь в Бельгии принял решение условно освободить бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых его соратников, сообщает телеканал France 3. «После 8 часов заслушивания было принято решение об условном освобождении», — говорится в сообщении канала.

Накануне Пучдемон и четверо бывших министров Каталонии сами сдались бельгийской полиции. Их задержали на 24 часа до 9.17 понедельника, 6 ноября. За это время судебный следователь должен был принять решение, исполнять ли ордер испанского суда на арест политиков или нет.

Согласно решению властей Бельгии, Пучдемон и его соратники «не могут покидать бельгийскую территорию без согласия судебного следователя, должны проживать по определенному адресу, лично присутствовать при всех актах процедуры или являться по всем вызовам юридических и полицейских властей» (цитата газеты Le Soir).

Ранее суд в Испании выдал ордер на арест Пучдемона и его сторонников, находящихся в Бельгии. Они обвиняются в мятеже, неподчинении властям и хищении госсредств. Ордер был передан Брюсселю.