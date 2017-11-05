Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон сдался бельгийской полиции
Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон и четыре бывших министра автономии сдались полиции в Бельгии, сообщает бельгийское издание Vrt со ссылкой на источники.
В пятницу, 3 ноября, суд в Испании выдал ордер на арест Пучдемона и четырех бывших членов каталонского парламента. Ордер был направлен Брюсселю. В документе говорится, что на родине бывшее руководство Каталонии подозревается в бунте, неподчинении властям и растрате госсредств.
Ранее Пучдемон говорил, что не вернется в Испанию, пока не получит гарантий «справедливого судебного разбирательства».