Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон сдался бельгийской полиции

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Ростуризм предупредил россиян об урагане «Дамри» во Вьетнаме

На вьетнамские районы Кханьхоа и Биньтхуан, где отдыхает большое количество российских туристов, обрушился ураган «Дамри», двенадцатый в этом году. По данным Ростуризма, пострадавших среди россиян нет.

Ростуризм рекомендует российским туристам, отдыхающим во Вьетнаме, «принимать во внимание погодные условия, проявлять осмотрительность» и при необходимости звонить по телефонам, указанным на сайте.

Как сообщает Reuters, жертвами урагана стали как минимум 27 человек, еще 22 человека числятся пропавшими без вести. Стихия охватила южную и центральную часть страны. Порывы ветра достигают 90 км/ч, повреждено более 40 000 домов, повалены столбы, вырваны с корнем деревья, проводится эвакуация населения.

Также пострадал пятый по численности населения город Дананг, в котором 10 ноября должен начаться саммит АТЭС. Во время урагана обрушился щит с надписью «Добро пожаловать в Дананг», пишет агентство.