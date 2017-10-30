Парламент Каталонии согласился со своим роспуском

Если Пучдемона признают виновным, ему грозит максимальный срок тюремного заключения, предусмотренный законом Испании, – 30 лет Albert Gea / Reuters

Спикер парламента Каталонии Карме Форкадель, одна из самых высокопоставленных сторонниц независимости, в понедельник отменила традиционное заседание президиума парламента. Это решение она объяснила тем, что женералитет (парламент) Каталонии, отстраненный от работы правительством Испании, признал решение центральных властей, пишут местные СМИ.

Форкадель сохранит свою должность до досрочных выборов 21 декабря, как и право созыва президиума парламента - но не самого женералитета.

Некоторые члены женералитета Каталонии в понедельник все же пришли на рабочие места, сообщили испанские СМИ. Бывший президент женералитета Карлес Пучдемон опубликовал в Instagram фотографию голубого неба и горгулий на крыше дворца правительства Каталонии в Барселоне, подписав ее пожеланием доброго дня со смайликом. Правительство Испании предоставило членам правительства Каталонии время на то, чтобы забрать личные вещи из здания. Но за попытку заняться должностными обязанностями им грозит ответственность, здание контролирует полиция.

Мадрид решил также закрыть представительство Каталонии при Евросоюзе. Сегодня в отставку подал его руководитель Амадеу Алтафаж.

30 лет за независимость

Генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса сегодня объявил о подаче иска против политиков, имеющих отношение к провозглашению независимости Каталонии по обвинениям в мятеже, сепаратизме и растрате госсредств. Всего обвиняемых двадцать: 14 бывших членов парламента Каталонии и шестеро членов президиума.

Если Пучдемона признают виновным по всем трем статьям, ему грозит максимальный срок тюремного заключения, предусмотренный законом Испании, - 30 лет, пишет The Telegraph. Обвинения по тем же статьям грозят и Форкадель, но по процедурным причинам их должен одобрить Верховный суд.

Ситуация в Каталонии спокойная, призывы политиков-сепаратистов к акциям гражданского неповиновения поддержки не получили, отмечают СМИ.

В минувшую пятницу каталонский парламент объявил о независимости. Сенат Испании сразу же утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. После этого премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и введении прямого управления до досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Пучдемон 28 октября заявил, что не признает решения испанских властей.

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