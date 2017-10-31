Верховный суд Испании принял иск против руководства парламента Каталонии

Бывший глава автономии Пучдемон вернется в страну только при условии «справедливого судебного разбирательства»

Пучдемон также заявил, что не вернется в Испанию, пока не получит гарантий «справедливого судебного разбирательства» Dario Pignatelli/Bloomberg

Верховный суд Испании принял к рассмотрению исковое заявление Генпрокуратуры страны в отношении экс-руководства парламента Каталонии, пишет газета El Pais. Бывшие руководители автономии подозреваются в мятеже, бунте и растрате.

В ближайшее время их вызовут в суд для дачи показаний. Согласно законодательству Испании, за мятеж против руководства страны обвиняемым может грозить до 30 лет тюрьмы. В случае отказа от дачи показаний прокуратура будет настаивать на их задержании.

Помимо этого Генпрокуратурой был подан иск в Национальную судебную коллегию против членов правительства Каталонии, ранее освобожденных от занимаемых должностей. Как пишет газета El Espanol, надзорное ведомство требует от бывших руководителей Каталонии 6,2 млн евро. По мнению Генпрокуратуры, именно столько было потрачено из госбюджета на организацию референдума о независимости Каталонии 1 октября.

Во вторник также вынес решение и Конституционный суд Испании. Он аннулировал одобренную парламентом Каталонии декларацию о независимости, передает Reuters.

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Пучдемон во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что не собирается просить Бельгию предоставить ему политическое убежище.

Однако он отметил, что прибыл в Брюссель - «столицу Европы» - для того, чтобы «действовать в условиях большей свободы и безопасности». «Хочу напомнить, что и до, и после октябрьского референдума мы призывали к диалогу», - заявил Пучдемон, отметив, что чиновников Каталонии никто не принуждал принимать решение о независимости автономии. По его словам, он понимает, что не избежит судебного разбирательства.

Пучдемон также заявил, что не вернется в Испанию, пока не получит гарантий «справедливого судебного разбирательства». Как пишет El Pais, одной из причин, по которым Пучдемон якобы оправдывает свое нахождение в Брюсселе, является решение МВД Испании о снятии с него и бывших членов правительства Каталонии статуса неприкосновенности.

Пучдемон до сих пор считает себя президентом женералитета (исполнительной власти) Каталонии несмотря на официальное снятие его с должности Мадридом. Как и другие члены парламента, он был лишен занимаемой должности согласно статье № 155 Конституции Испании. «Мы никогда не покидали правительство. Более того, мы будем продолжать работать», - сказал он во время пресс-конференции.

Он заверил журналистов в том, что его партия (Европейская демократическая партия Каталонии - ред.) примет участие в региональных выборах, назначенных Мадридом на 21 декабря. «Это вызов, который мы собираемся принять», - сказал он.

«Если ЕС поддержит силовые действия Мадрида, использование армии и 30-летних тюремных сроков, то это конец идеалов, на которые ориентирована Европа», - добавил он.

27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость от Испании. Соответствующая резолюция принята большинством голосов. В этот же день сенат Испании одобрил меры правительства, ограничивающие самоуправление автономии. Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о роспуске каталонского парламента. Досрочные выборы в парламент Мадрид назначил на 21 декабря 2017 г. Временно управлять Каталонией будет вице-премьер страны Сорайа Саэнс де Сантамария.

1 октября в Каталонии местные власти провели референдум о независимости. За отделение от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки (более 2,2 млн человек). Всего в голосовании участвовали 2,26 млн человек - 42% населения автономии.

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