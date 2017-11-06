Саудовская Аравия назвала пуск ракеты актом агрессии со стороны Ирана
В Эр-Рияде считают пуск ракеты из Йемена в сторону Саудовской Аравии актом агрессии со стороны Ирана, передает саудовское государственное новостное агентство SPA.
В будущем подобные действия будут «рассматриваться как акт войны против королевства Саудовской Аравии», отмечается в сообщении. «Это тем самым подтверждает законное право королевства защищать свою территорию и свой народ согласно ст. 51 Устава ООН», — говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).
Ранее силы противоракетной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, пущенную йеменскими повстанцами-хуситами в направлении аэропорта саудовской столицы.