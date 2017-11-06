Саудовская Аравия назвала пуск ракеты актом агрессии со стороны Ирана

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В Крыму рассказали об украинском плане по дискредитации полуострова

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что планы по дискредитации крымского полуострова, разрабатываемые специальным центром под Киевом, были своевременно вскрыты.

«Руководит всем этим центр, созданный под Киевом для дискредитации российских и крымских властей и вообще всех тех процессов, которые происходят в Республике Крым и Российской Федерации в целом», — сказал «РИА Новости» Полонский.

Он добавил, что все, кто был задействован в этой схеме, идентифицированы. «Я думаю, что эта затея по дискредитации Крыма заранее обречена на неудачу», — отметил Полонский.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Киев и страны Запада в том, что они развязали против региона масштабную информационную войну, привлекая к этой работе крымчан, покинувших полуостров.