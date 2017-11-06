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Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе

Президент России Владимир Путин выразил соболезнование американскому коллеге Дональду Трампу в связи с гибелью людей в Техасе. «Трудно представить себе более жестокое и циничное преступление, чем убийство людей в ходе церковной службы», — говорится в телеграмме.

Во время воскресной службы в техасском городе Сазерленд-Спрингс 26-летний местный житель расстрелял 26 человек, еще около 20 получили ранения.

Нападавший был ликвидирован полицией. Его личность установлена. Это был Девин Патрик Келли, ранее служивший в ВВС США. В 2014 г. он был осужден за нападение на жену и ребенка и уволен со службы по дисциплинарным причинам.