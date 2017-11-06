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МВД отчиталось о массовых задержаниях в Москве

За нарушение общественного порядка 5 ноября в центре Москвы сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаны 302 человека, они были доставлены в районные отделы МВД.

«Во время досмотра у указанных лиц были обнаружены колюще-режущие предметы, травматическое оружие, кастеты, аэрозольные баллончики с газом раздражающего действия, легко воспламеняющиеся жидкости, маски, очки, шлемы, иная защитная амуниция, а также атрибутика организации "Артподготовка", деятельность которой в Российской Федерации запрещена по решению суда», — говорится в сообщении московского главка МВД.

В отношении задержанных составлено 328 протоколов. Больше всего по ст. 19.3 КоАП (Неповиновение распоряжению полиции) и ст. 20.2 КоАП (Нарушение порядка проведения митинга).