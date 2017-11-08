Политика

Новости

Полонский заявил о намерении выдвинуться в президенты

Бывший руководитель девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский заявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Такое заявление, как передает «Интерфакс», он сделал после заседания Мосгорсуда, где рассматривалась жалоба прокуратуры на приговор по его делу.

Бывшего девелопера приговорили к пяти годам лишения свободы. После вынесения приговора Полонского освободили от наказания за истечением срока давности. Прокуратура потребовала отменить решение суда. В среду Мосгорсуд отклонил жалобу и признал приговор законным.

В июле Пресненский суд Москвы признал Полонского виновным по делу о хищениях денег дольщиков при строительстве жилья. Ущерб пострадавших следствие оценивало в 2,6 млрд руб. Сам Полонский свою вину отрицал.

Дело против Полонского возбудили в 2012 г. В 2013 г. его заочно обвинили в мошенничестве. Сам Полонский в это время находился в Камбодже. В этой стране у него собственный остров. В 2015 г. его арестовали и передали российской стороне.