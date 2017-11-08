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Прокуратура попросила суд ужесточить наказание Сергею Полонскому

Гособвинение попросило Мосгорсуд отменить приговор девелоперу Сергею Полонскому и назначить ему восемь лет колонии строгого режима и оштрафовать на 900 000 руб., сообщает «Интерфакс». 12 июля Пресненский суд Москвы признал его виновным в мошенничестве по делу о хищении более 2,6 млрд руб. при строительстве элитного жилья, но освободил в зале суда за истечением срока давности. Прокуратура внесла на этот приговор 13 апелляционное представление, огласили в Мосгорсуде 8 ноября.

Гособвинитель с судом не согласен, следует из представления. Он не согласен с выводом суда о том, что действия Полонского должны квалифицироваться как мошенничество, совершенное в сфере предпринимательской деятельности.

Пресненский суд в последний момент переквалифицировал обвинение Полонскому и другим фигурантам дела. Сначала ему вменялось совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Позднее по требованию судьи следователи ужесточили обвинение, предъявленное фигурантам дела, добавив, что преступление было совершено организованной группой (ст. 159 ч. 4 УК), рассказывал ранее один из юристов Полонского, Славик Брсоян. Согласно Уголовному кодексу срок наказания по этой статье – до 10 лет лишения свободы. Прокурор требовал для Полонского восьми лет колонии общего режима со штрафом 900 000 руб., для Паперно – пять лет колонии общего режима и три года условно для Пронякина как пособника.

Однако, как рассказал источник «Ведомостей», близкий к судебному процессу, и подтвердил один из адвокатов Полонского, суд в последний момент переквалифицировал статью обвинения для бизнесмена на 159.4 (Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), максимальный срок наказания по которой составляет как раз пять лет. При этом в 2014 г. эта статья была исключена из Уголовного кодекса.

Успехи и провалы Сергея Полонского