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Прокуратура попросила суд ужесточить наказание Сергею Полонскому

Интерфакс/Ведомости
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Гособвинение попросило Мосгорсуд отменить приговор девелоперу Сергею Полонскому и назначить ему восемь лет колонии строгого режима и оштрафовать на 900 000 руб., сообщает «Интерфакс». 12 июля Пресненский суд Москвы признал его виновным в мошенничестве по делу о хищении более 2,6 млрд руб. при строительстве элитного жилья, но освободил в зале суда за истечением срока давности. Прокуратура внесла на этот приговор 13 апелляционное представление, огласили в Мосгорсуде 8 ноября.

Гособвинитель с судом не согласен, следует из представления. Он не согласен с выводом суда о том, что действия Полонского должны квалифицироваться как мошенничество, совершенное в сфере предпринимательской деятельности.

Пресненский суд в последний момент переквалифицировал обвинение Полонскому и другим фигурантам дела. Сначала ему вменялось совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Позднее по требованию судьи следователи ужесточили обвинение, предъявленное фигурантам дела, добавив, что преступление было совершено организованной группой (ст. 159 ч. 4 УК), рассказывал ранее один из юристов Полонского, Славик Брсоян. Согласно Уголовному кодексу срок наказания по этой статье – до 10 лет лишения свободы. Прокурор требовал для Полонского восьми лет колонии общего режима со штрафом 900 000 руб., для Паперно – пять лет колонии общего режима и три года условно для Пронякина как пособника.

Однако, как рассказал источник «Ведомостей», близкий к судебному процессу, и подтвердил один из адвокатов Полонского, суд в последний момент переквалифицировал статью обвинения для бизнесмена на 159.4 (Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), максимальный срок наказания по которой составляет как раз пять лет. При этом в 2014 г. эта статья была исключена из Уголовного кодекса.

Успехи и провалы Сергея Полонского

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Володин предложил разрешить россиянам использовать государственный герб неофициально

Ведомости
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В Госдуму внесли законопроект о расширении возможностей использовать герб Российской Федерации. Его авторы - спикер Думы Вячеслав Володин и председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников. Они предлагают разрешить гражданам использовать герб неофициально.

В поправках говорится, что предлагается допустить использование российского герба, в том числе его изображения, «гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, за исключением тех, которые уже установлены законодательством», если в таком использовании нет надругательства над гербом.

«Пределы такого использования ограничиваются только уголовно наказуемыми деяниями по статье "Надругательство над государственным гербом РФ или государственном флагом РФ"», - уточнил Крашенинников, комментируя эту инициативу. Его цитирует ТАСС. Он отметил, что сейчас фактически граждане и организации не имеют законного права неофициально использовать герб, за это может последовать административная, а также уголовная ответственность, передает «Интерфакс».

Закон разрешает размещать герб на знаках различия и форменной одежде тех, кто состоит на военной или государственной службе. Также можно включать его в геральдические знаки на эмблемах федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных государственных органов.

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Политика
Новости

Полонский заявил о намерении выдвинуться в президенты

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Бывший руководитель девелоперской компании Mirax Group Сергей Полонский заявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Такое заявление, как передает Интерфакс, он сделал после заседания Мосгорсуда, где рассматривалась жалоба прокуратура на приговор по его делу.

В июле Пресненский суд Москвы признал Полонского виновным по делу о хищениях денег дольщиков при строительстве жилья. Ущерб пострадавших следствие оценивало в 2,6 млрд руб. Сам Полонский свою вину отрицал.

Бывшего девелопера приговорили к пяти годам лишения свободы. После вынесения приговора Полонского освободили от наказания за истечением срока давности. Прокуратура потребовала отменить решение суда. В среду Мосгорсуд отклонил жалобу и признал приговор законным.

Политика
Новости

Суд отказался вызвать Дворковича на процесс по делу Улюкаева

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Замоскворецкий суд Москвы, который рассматривает дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, не будет вызывать на заседание вице-премьера Аркадия Дворковича, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Дворкович не обладает информацией о даче взятки Улюкаеву, заявило обвинение.

Защита попросила вызвать Дворковича не первый раз. Ранее суд уже признавал это нецелесообразным.

Улюкаева обвиняют в вымогательстве взятки в размере $2 млн у «Роснефти». Эти деньги он, по версии следствия, мог требовать за положительную оценку Минэкономразвития, которая позволила нефтяной компании приобрести пакет «Башнефти».

После задержания президент Владимир Путин отправил Улюкаева в отставку с поста министра экономического развития. Сейчас он находится под домашним арестом и продолжает отрицать свою вину.

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Политика
Новости

Кремль прокомментировал возможный разрыв отношений с Украиной

Ведомости
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Решение разорвать дипломатические отношения с Россией - это внутреннее дело Украины, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. О такой возможности ранее сообщил «Коммерсантъ», газета сослалась на законопроект, внесенный в Верховную раду. В Раде такие планы опровергли.

Песков напомнил, что в последние годы на Украине принимали много решений, «которые имели самое негативное последствие для урегулирования конфликта на юго-востоке страны», цитирует его РБК. Решение о разрыве дипломатических отношений дополнительно усложнит ситуацию, считает чиновник. «Это нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России», — уточнил он. На вопрос, кто может стать международным посредником, если дипотношения действительно будут разорваны, он отвечать отказался.

В законопроекте об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях нет нормы о разрыве дипломатических отношений Украины с Российской Федерацией, заявил ранее замруководителя фракции «Батькивщина» в Раде Сергей Соболев. Его цитировал «Интерфакс». Депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко сообщил журналистам в кулуарах парламента, что данный законопроект касается в первую очередь ситуации в Донбассе. Он также добавил, что такое решение должно быть взвешенным, поскольку разрыв отношений может отразиться на реализации минских соглашений и на судьбе украинцев, которые находятся в России и там работают.

Разрыв дипломатических отношений не входит в компетенцию ни законопроекта о реинтеграции Донбасса, ни вообще в компетенцию Рады, заявил ТАСС председатель комитета Рады по вопросам безопасности Сергей Пашинский.

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Бизнес
Новости

Суд отказался ужесточить наказание Полонскому

RNS
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Мосгорсуд отклонил апелляцию прокуратуры на приговор основателю Mirax Group Сергею Полонскому, сообщает RNS.

Перед заседанием Полонский сказал, что ожидает справедливого решения, уточняет агентство.

В июле Пресненский суд Москвы признал Полонского виновным по двум эпизодам ст. 159 Уголовного кодекса (Мошенничество) и приговорил его к пяти годам лишения свободы. По версии следствия, Полонский и члены совета директоров Mirax Group похитили деньги граждан при строительстве элитного жилья. Однако Полонского сразу же освободили из зала суда в связи истечением сроков давности.

Позже прокуратура пожала апелляцию: надзорное ведомство попросило назначить ему восемь лет колонии строгого режима и оштрафовать на 900 000 руб., отмечал «Интерфакс».

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«Яндекс.Навигатору» добавили голоса магистра Йоды и Дарта Вейдера

Интерфакс
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В «Яндекс.Навигаторе» появились голоса магистра Йоды и Дарта Вейдера, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Яндекса». Это больше сотни реплик. Их записали актеры, которые озвучивают этих персонажей в российском прокате.

Среди новых реплик есть и обычные подсказки вроде «поверните налево», и уникальные фразы. «Питает джедая Сила, но опасаться Темной стороны надо», — предупреждает Йода в начале поездки. «Дарт Вейдер принимает командование этим Звездным разрушителем», - скажет в такой же ситуации владыка ситхов.

По числу пользователей, выбравших Йоду и Вейдера, приложение ежедневно определяет, какая сторона Силы взяла верх.

Водитель также может выбрать новую метку для своего автомобиля — стрелка превращается в истребитель повстанцев или имперский корабль.

Сначала в навигаторе были голоса штурманов Оксаны и Дмитрия. Затем к ним добавили голоса комментатора Василия Уткина, актера и режиссера Федора Бондарчука, трансформера-автобота Оптимуса Прайма и другие.

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Финансы
Новости

ЦБ введет особые требования к иностранным системам перевода средств

Интерфакс
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Банк России планирует ввести особые требования к иностранным системам перевода денег. Как сообщает «Интерфакс», это говорится в презентации директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной для Национального платежного форума. Речь идет о поправках в закон «О национальной платежной системе».

ЦБ хочет обязать иностранные системы перевода средств иметь в России уполномоченную организацию и осуществлять деятельность только через российские банки. Также для них могут ввести уведомительный порядок деятельности. Еще они должны будут обеспечить доступность правил системы на русском языке и защиту информации при переводе средств, следует из презентации.

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Финансы
Новости

«Открытие» отложил списание субордов на $300 млн

Ведомости
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Банк «Открытие» отложит дату списания субордов на $300 млн, говорится в раскрытии на сайте Ирландской фондовой биржи.

Это произошло из-за отсутствия кворума на последнем собрании акционеров, которое не позволило провести корпоративные процедуры, уточняет «Интерфакс».

Эти облигации были размещены в июне 2013 г., напоминает агентство. Полное списание должно было произойти в двух случаях: если норматив достаточности базового капитала (Н1.1) будет ниже 2% или Агентство по страхованию вкладов введет процедуру предупреждения банкротства.

В сентябре ЦБ сообщил о срабатывании триггера по субординированным инструментам «Открытия». 26 сентября норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) был меньше 2%.

Суборды должны были быть списаны 8 ноября. Заемщик сообщит о новой дате позже и эмитент не ожидает дальнейших выплат по облигациям, уточняется в сообщении на сайте биржи.

Кроме того, «Открытие» также сообщало, что 8 ноября спишет суборды на $200 млн, пишет «Интерфакс». Никакой информации о переносе этой даты на бирже нет.

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Недвижимость
Новости

«Ростелеком» может продать около 3 млн «квадратов» недвижимости

Ведомости
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Компания «Ростелеком» может выставить на продажу около 3 млн кв. м недвижимости в ближайшие три года, сообщает «РИА недвижимость» со ссылкой на вице-президента компании Дмитрия Куракина.

Появление свободных активов недвижимости «Ростелекома» Куракин объяснил «технологической модернизацией технической базы корпорации», «которая происходит в компании». «Мы ожидаем, что мы в состоянии ещё порядка 3 млн кв. м недвижимости высвободить в трехлетней перспективе», — сказал топ-менеджер. По его словам, учитывая не всегда хорошую локацию этих объектов и их высокий износ, продать данные активы можно будет за 18 000 - 20 000 руб. за кв. м, сообщает «РИА недвижимость».

Портфель недвижимости «Ростелекома», по словам Куракина, на сегодняшний день составляет 8,7 млн кв. м, из которых около 1 млн кв. м - непрофильные активы.

За последние 3 года, по словам Куракина, было продано также около 1 млн кв. м непрофильных активов.

Генеральный директор Российского аукционного дома (РАД) Андрей Степатенко в свою очередь добавил, что за последние два месяца РАД смог продать два актива «Ростелекома» — в Санкт-Петербурге и в Москве.

Ранее, по информации газеты «Коммерсантъ», также стало известно, что «Ростелеком» уже начал распродавать имущество в Свердловской области в рамках федеральной программы эффективного использования портфеля недвижимости. В частности, компания продает главный офис в Екатеринбурге, стоимость которого эксперты оценивают в 225 млн руб. Всего, по информации «Коммерсанта», «Ростелеком» намерен продать 30 объектов недвижимости на Урале.

Бизнес
Новости

Обвинение попросило вызвать Сечина в суд над Улюкаевым

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Прокурор в Замоскворецком суде Москвы, где проходит заседание по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, попросил направить повестку главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину, передает корреспондент «Ведомостей». Направить повестку он предложил по месту работы топ-менеджера.

Перед этим прокурор поинтересовался, не направляли ли повестку Сечину ранее. Вопрос удивил судью. Она заметила, что это должно было сделать обвинение. Защитники Улюкаева также были удивлены и обратили внимание на двойные стандарты. Адвокат Виктория Бурковская напомнила, что ранее защите отказали в вызове в качестве свидетеля вице-премьера Аркадия Дворковича из-за того, что это хотели сделать по рабочему адресу.

«А если они (адреса - "Ведомости") совпадают?» - пошутил прокурор. Судья постановила направить повестку Сечину.

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев не ответил на запрос «Ведомостей».

Прокурор также объявил, что обвинение закончило представление доказательств. Ранее в среду гособвинитель в суде продемонстрировал сумку, которую обвиняемый получил от Сечина. Сумку представители обвинения принесли в пакете с печатью Главного управления о расследованию особо важных дел. В пакете оказался большой кожаный саквояж.

Прокуроры предложили осмотреть сумку. Адвокаты Улюкаева, в свою очередь, заметили, что имело бы смысл посмотреть деньги в сумке. Коробку с деньгами обвинение также демонстрировало в суде в среду. Но к тому моменту деньги из зала заседания уже унесли.

Алексея Улюкаева обвиняют в вымогательстве взятки в размере $2 млн от «Роснефти». По данным следствия, такую сумму он требовал за положительное заключение Минэкономразвития на сделку по приватизации «Башнефти». Сам Улюкаев вину отрицает.

Политика
Новости

FIFA оштрафовала Федерацию футбола Украины из-за болельщиков

Ведомости
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Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала Федерацию футбола Украины на 39 000 швейцарских франков за поведение болельщиков во время двух последних матчей в отборочном турнире Чемпионата мира - 2018, говорится на сайте FIFA.

Кроме того, FIFA вынесла предупреждения.

В частности, Федерация футбола Украины заплатит 35 000 швейцарских франков за использование болельщиками пиротехники, лазеров, дискриминационных баннеров, а также за блокирование проходов во время матча против Хорватии 9 октября. Кроме того, 4000 швейцарских франков заплатит за поведение фанатов на матче против Косово 6 октября.

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