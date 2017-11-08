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В МИДе назвали безумием возможный разрыв дипотношений Украины и России

Если в закон о реинтеграции Донбасса, который рассматривает Верховная рада, действительно будут внесены поправки о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией, это будет «очередным упражнением в политическом безумии и безответственности». Это заявил «Интерфаксу» замминистра иностранных дел России Григорий Карасин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возможный разрыв отношений Украины и России нанесет урон интересам людей в обеих странах и осложнит урегулирование ситуации на Донбассе.

О возможном принятии на Украине закона о разрыве дипотношений с Россией ранее сообщил «Коммерсантъ». По его сведениям, такую поправку в закон о реинтеграции Донбасса внесут ко второму чтению, оно намечено на 16 ноября. Газета сообщила, что поправку внес депутат от «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник. Винник в интервью «Интерфаксу» это отрицал.

Депутаты Рады, в свою очередь, сообщили, что такой поправки в законопроекте нет и что разрыв дипломатических отношений вообще не входит в компетенцию украинского парламента.