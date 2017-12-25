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СК рассказал о показаниях водителя въехавшего в переход автобуса

Водитель автобуса, въехавшего в переход у станции метро «Славянский бульвар», рассказал, что пытался остановить машину, но ему это не удалось. Это следует из сообщения на сайте Следственного комитета (СК) России.

Со слов водителя, автобус перед ДТП «внезапно начал самостоятельное движение», говорится на сайте СК. Водитель рассказал, что пытался остановить автобус, но тормозная система не сработала, сообщает СК.

По факту аварии СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По данным СК, в результате аварии погибли четыре человека. В свою очередь Главное управление МВД по Москве ранее сообщало о пяти погибших. Пострадали более десяти пешеходов, точное количество уточняется, сообщает СК. Источник «РИА Новости» сообщал о 15 пострадавших.

Имя водителя не называется. Он родился в 1959 г., его водительский стаж исчисляется с 1985 г., сообщил представитель компании Мострансавто, которой принадлежит автобус. Он отметил, что водитель имеет российское гражданство и работает в компании с 2000 г. Автобус «ЛиАЗ-5292.60» выпущен в 2016 г., в эксплуатацию поступил в этом году, рассказал представитель Мострансавто.

В понедельник, 25 декабря, у метро «Славянский бульвар» на Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный пешеходный переход. Полиция сообщила, что рассматривает две версии происшедшего: водитель не справился с управлением и неисправность автобуса. Водителя после аварии задержали и отправили на допрос.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил внепланово проверить весь автобусный парк Москвы.

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