Кремль решил засекретить дату поездки Путина в ЦИК
В Кремле не исключают, что объявивший о выдвижении на четвертый президентский срок Владимир Путин лично посетит ЦИК, чтобы подать документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата в президенты. «Мы не исключаем этого», – сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако на вопрос о точной дате поездки Путина в ЦИК Песков ответить отказался: «Не скажу», – заявил он.
Ранее Путин объявил, что пойдет на выборы президента самовыдвиженцем, без поддержки какой-либо политической партии. По закону поддержать его самовыдвижение в таком случае должна инициативная группа не менее чем из 500 человек. Собрание такой группы запланировано во вторник, 26 декабря. Оно состоится на ВДНХ.