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Песков предложил проверить призывы Навального к бойкоту выборов

Призывы Алексея Навального к бойкоту выборов следует изучить на предмет соответствия или противоречия законодательству, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщил «Интерфакс».

По словам Пескова, Кремль не может комментировать решение ЦИК отказать Навальному в регистрации кандидатом в президенты, при принятии решения комиссия руководствовалась исключительно действующим электоральным законодательством.

Он добавил, что в Кремле знакомы с мнениями аналитиков о том, что неучастие Навального в президентских выборах снизит их легитимность и скажется на явке. «Безусловно, мы знакомы с разными мнениями аналитиков, но мы не можем согласиться с такой точкой зрения. И, безусловно, неучастие одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не подпадает под законодательство о выборах, никак не может повлиять на легитимность выборов», – заявил Песков.

Центризбирком в понедельник отказал в регистрации инициативной группе по выдвижению в президенты Навального – он лишен пассивного избирательного права из-за судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса. Навальный заявил, что в Конституции черным по белому написано, что не имеют права избираться те, кто лишен свободы. Кроме того, ЕСПЧ признал вынесенный ему приговор фальсифицированным, а решение ЕСПЧ, в соответствии с которым приговор должен быть отменен, не выполнено. После отказа в регистрации Навальный опубликовал заранее записанное видеообращение, где рассказал о конкретных шагах, которые предлагает для забастовки избирателей.