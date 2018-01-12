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Минобороны отчиталось об уничтожении обстрелявших базу Хмеймим боевиков

Российские военнослужащие ликвидировали группу боевиков, которые 31 декабря обстреляли из минометов авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Диверсионная группа, обстрелявшая авиабазу Хмеймим в Сирии, уничтожена», - говорится в заявлении Минобороны. Боевиков ликвидировали в результате спецоперации.

Как отметили в ведомстве, местонахождение боевиков установила группа российских сил специальных операций. База боевиков находилась недалеко от западной границы провинции Идлиб. «По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь", - уточнило министерство.

Кроме того, уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов в сирийской провинции Идлиб, отмечается в сообщении ведомства. Российская военная разведка обнаружила место конечной сборки и хранения террористами ударных беспилотников. «Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса "Краснополь" склад беспилотников уничтожен», - добавили в Минобороны. Видео ударов, снятые с беспилотников, опубликованы в официальном аккаунте министерства.

О том, что перед Новым годом авиабаза Хмеймим подверглась минометному обстрелу, стало известно 3 января. Газета«Коммерсантъ» со ссылкой на два военно-дипломатических источника написала, что в результате атаки фактически могли быть уничтожены семь самолетов: четыре Су-24, два Су-35С и один Ан-72, а более десяти российских военных могли получить ранения. На следующий день Минобороны заявило, что при обстреле погибли двое российских военнослужащих. При этом ведомство назвало «фейком» данные об уничтожении российских военных самолетов.

7 января Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что российские военные предотвратили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим. Минобороны сообщило, что ночью авиабазу атаковали 13 дронов, из них семь были уничтожены, а остальные российские специалисты взяли под контроль. Ведомство заявило, что инженерные решения, использованные террористами, «могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями».

9 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том, что в Москве, принимая решение о выводе большей части войск из Сирии, понимали, что вылазки террористов в этой стране продолжатся. Так он прокомментировал атаки боевиков на российские базы Хмеймим и в Тартусе в первые дни 2018 г.