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Более 900 автомобилей скопилось на закрытой из-за ветра Керченской переправе

Керченская паромная переправа вторые сутки закрыта из-за сильного ветра и волн, сообщает диспетчерская служба ООО «Морская дирекция». «Работа Керченской паромной переправы приостановлена по погодным условиям», - говорится в сообщении. Когда переправа возобновит работу, не сообщается.

С обеих сторон на переправе скопилось несколько сотен автомобилей и десятки автобусов. По данным «Интерфакса», более 900 машин ожидают открытия движения паромов через Керченский пролив.

«Со стороны порта "Кавказ" находятся 160 легковых автомобилей, 35 автобусов и 380 грузовых и малотоннажных автомобилей, в порту "Крым" - 38 легковых машин, 14 автобусов и 300 грузовиков», - сказал собеседник агентства в «Морской дирекции».

Паромная переправа закрыта с 00.15 мск субботы из-за ветра, порывы которого достигали 25 м/с. По прогнозам, движение паромов возобновится не ранее второй половины сегодняшнего дня.

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