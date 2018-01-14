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Роухани заявил о провале попыток Трампа сорвать ядерную сделку

США не удалось сорвать ядерную сделку между Тегераном и ведущими мировыми державами, заявил президент Ирана Хасан Роухани. Он расценил продление действия соглашения как победу Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на местное телевидение.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций с Ирана в рамках соглашения по иранской ядерной программе, и призвал европейские государства, участвующие в сделке, исправить «ужасные изъяны» в документе. В противном случае США выдут из него, пригрозил Трамп.

«Трампу, несмотря на его неоднократные попытки, не удалось сорвать соглашение», - заявил Роухани, выступая в эфире государственного телевидения Ирана.

Соглашение об урегулировании проблемы иранского атома было подписано в июле 2015 г. между постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН, Германией и Ираном. Был принят совместный всеобъемлющий план действий, включающий снятие санкций с Ирана.