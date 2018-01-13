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МИД России прокомментировал заявление Трампа о сделке с Ираном

Заявления президента США Дональда Трампа о судьбе ядерной сделки с Ираном будут внимательно изучены в КНДР, они «несомненно» влияют на ситуацию на Корейском полуострове. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«По нашим оценкам, американские коллеги действуют таким образом, чтобы постоянно находить возможности для наращивания напряженности вокруг Корейского полуострова», - цитирует Рябкова «РИА Новости». По его мнению, Вашингтон ищет способы напомнить всем, что «он привержен нажимным, силовым методам».

В КНДР внимательно проанализируют заявления Трампа по Ирану и «спроецируют, без всякого сомнения, эти решения на свои собственные задачи и свою собственную ситуацию», считает Рябков.

В пятницу минфин США расширил санкции в отношении Ирана. В санкционный список добавлены 14 физических и юридических лиц из-за «серьезных нарушений в области прав человека и цензуры».

При этом Дональд Трамп решил продлить режим снятия санкций в отношении Ирана, отмененных в рамках ядерного соглашения от 2015 г. «Совместный всеобъемлющий план действий».