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Советники убеждают Трампа отказаться от санкций против Ирана

Советники президента США Дональда Трампа уговаривают его не возвращать санкции против Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

США сняли экономические санкции с Ирана при президенте Бараке Обаме в рамках одобренного в июле 2015 г. соглашения по урегулированию иранской ядерной программы.

Трамп назвал ядерную сделку невыгодной для США и обещал отменить ее. По информации собеседников агентства, президент неохотно прислушивается к рекомендациям советников не разрывать соглашение.

От президента США требуется периодически подтверждать для конгресса соблюдение Ираном условий сделки и подписывать соответствующий отказ от претензий для продления отмены санкций. В следующий раз Трамп должен представить такой документ в ближайшую пятницу.

Даже если Трамп подпишет бумагу и откажется возвращать санкции, его администрация все равно введет новые адресные санкции в отношении компаний и отдельных граждан Ирана, говорит один чиновник.

Подписанный США, Ираном, Евросоюзом, а также Китаем, Францией, Великобританией, Германией и Россией Совместный всеобъемлющий план действий предусматривает снятие с Ирана экономических санкций в обмен на сворачивание разработок ядерной программы.

Тегеран заверял в соблюдении договора со своей стороны, однако грозился нарушить его в случае, если от сделки откажется Вашингтон.

В октябре Трамп предупредил о возможности разрыва соглашения. Трамп обвинил Иран в нарушении оговоренных условий, несмотря на заверения Международного агентства по атомной энергии в обратном.