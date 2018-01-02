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Трамп прокомментировал ситуацию в Иране

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем Twitter ситуацию в Иране. Народ Ирана наконец выступает против жестокого и коррумпированного режима, отметил он.

«Все деньги, которые Обама так безрассудно отдал им, попали террористам, в их «карманы». У людей мало еды, большая инфляция и никаких человеческих прав. США наблюдают», - написал Трамп.

На прошлой неделе в Иране начались протесты. Уже погибло более 20 человек, еще 450 арестованы. Столкновения начались из-за сложной экономической ситуации в стране, в том числе роста продовольственных цен. Президент Ирана Хасан Роухани призвал граждан сохранять спокойствие. В свою очередь МИД России назвал недопустимым вмешательство. «Это внутреннее дело Ирана. Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития», - говорится в сообщении российского ведомства.