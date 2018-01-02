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Во время протестов в Иране погибло еще девять человек

Столкновения между протестующими и силовиками в Иране продолжаются. За ночь во время протестов погибли девять человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Среди погибших есть протестующие, которые пытались штурмовать полицейский участок, чтобы украсть оружие. Ранее иранский государственный телеканал сообщил о 12 погибших во время акций протеста.

Это крупнейшие акции протеста со времен президентских выборов в 2009 г. Уже погибло более 20 человек. Столкновения начались за неделю до нового года из-за сложной экономической ситуации в стране и роста продовольственных цен. Президент Ирана Хасан Роухани призвал граждан сохранять спокойствие. За последние три дня протестов в столице Ирана - Тегеране - уже задержали около 450 человек, сообщает иранское агентство Ilna. Власти России считают недопустимым вмешательство в эту ситуацию. «Это внутреннее дело Ирана. Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития», - говорится в сообщении российского МИДа.