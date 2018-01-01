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В российском МИДе заявили о недопустимости вмешательства в ситуацию в Иране

Власти России считают недопустимым вмешательство во внутренние дела Ирана. Москва надеется, что ситуация с массовыми беспорядками разрешится и в Иране акции протеста не будут приводить к кровопролитию. Об этом говорится в официальном заявлении российского МИДа.

«Это внутреннее дело Ирана. Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития», - говорится в сообщении российского ведомства.

Ранее стало известно, что в Иране начались акции протеста, в ходе которых происходят столкновения граждан с силовиками. Митингующие применяют оружие. Associated Press сообщило о не менее чем 12 погибших с 30 декабря.