Власти США расширили санкции в отношении Ирана
Минфин США расширил санкции против Ирана. В санкционный список добавлены 14 физических и юридических лиц из-за «серьезных нарушений в области прав человека и цензуры». Об этом говорится на сайте американского ведомства.
«США не собираются бездействовать, пока при иранском режиме продолжают происходить нарушения прав человека. Наши санкции нацелены против режима, в том числе против главы судебной системы Ирана аятоллы Садика Лариджани», – приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина.
В санкционный список еще включены двое граждан Ирана и двое граждан Китая, также в него внесены компании из Китая, Малайзии и Ирана.
В свою очередь, американский президент Дональд Трамп решил продлить режим снятия санкций в отношении Ирана, отмененных в рамках ядерного соглашения от 2015 г. «Совместный всеобъемлющий план действий» (СВПД), передает Reuters.