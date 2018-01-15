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Эрдоган заявил о готовности уничтожать «силы безопасности» США в Сирии‍

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону уничтожить так называемые силы безопасности границы, создаваемые международной коалицией на севере Сирии. Как считает Эрдоган, в данные формирования входят курдские вооруженные подразделения. Они угрожают национальной безопасности страны, заявил он.

«Сейчас Америка возле наших границ создает террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим», — передает его слова турецкое информагентство «Анадолу».

По его словам, Анкара готова начать новую антитеррористическую кампанию. «Операция может начаться в любую минуту. Затем придет черед других регионов», — добавил он.

Ряд стран оказывают террористическим организациям открытую поддержку в регионе. Эта поддержка направлена против Турции, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Он также упрекнул США в нарушении обязательств в рамках НАТО.

«Вместо того чтобы защищать границы альянса, союзник Анкары по НАТО действует заодно с террористами, орудующими вне Турции, создает военизированную структуру. Это является не чем иным, как проявлением вражды к Турции. США должны отказаться от этой ошибки», - сказал Йылдырым.