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Рада приняла закон о Донбассе с упоминанием России в качестве страны-агрессора

Верховная рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», который признает Россию государством-агрессором. Об этом сообщает «Интерфакс». На заседании за принятие закона проголосовали 280 депутатов.

Согласно принятому закону Донецкая и Луганская области «временно оккупированы» Россией. Эти действия незаконны и являются «агрессией против Украины», говорится там же. Из закона следует, что Россия причинила моральный и материальный ущерб Украине, органам госвласти и местного самоуправления, за что несет ответственность, передает телеканал «112 Украина». В нем указано также, что у страны нет никаких прав на территориях Донецкой и Луганской областей. Документы, выданные «оккупационной администрацией России», недействительны, кроме свидетельств о рождении и смерти, следует из закона.

«Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы - неотъемлемая часть Украины!» - написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook. «Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем», - отметил он.

Ранее в Киеве объясняли, что этот закон нужен в качестве реакции на признание Москвой некоторых документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, уточняет «РИА Новости». Закон инициировал Порошенко.

Россия неоднократно официально заявляла, что не имеет отношения к событиям в ДНР и ЛНР. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что этот законопроект противоречит минским договоренностям.

Ранее у здания Рады прошли столкновения между полицейскими и протестующими. Последние просили принять в окончательном чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. Протестующие жгли автомобильные покрышки и российский флаг, сообщал телеканал «112 Украина». Кроме того, небольшой митинг и пикет прошли возле здания администрации украинского президента.

Беспорядки у здания Верховной рады