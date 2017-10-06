В Кремле считают формулировки законопроекта о реинтеграции Донбасса неприемлемыми

Законопроект Украины о реинтеграции Донбасса противоречит минским договоренностям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что, согласно имеющейся информации, законопроект носит «весьма декларативный характер». Песков подчеркнул, что в документе Россия называется «агрессором» и также там не содержится никакого упоминания минских договоренностей. «Чисто с юридической точки зрения, безусловно, такая формулировка ни де-юре, ни де-факто не может быть для нас приемлемой», - заключил представитель Кремля. По словам Пескова, это противоречит «и букве, и духу минских договоренностей, ибо такой дефиниции в минских договоренностях нет».

«Российская сторона является подписантом, а именно гарантом этих минских договоренностей», - напомнил Песков, отметив, что Порошенко, подписав минские договоренности, обозначил тем самым свое согласие.

Сегодня Верховная рада приняла законопроект в первом чтении. В документе территории в Донецкой и Луганской областях называются «временно оккупированными», а действия России квалифицируются как «агрессия против Украины». Кроме того, законопроет предоставляет право президенту использовать вооруженные силы для освобождения территорий востока страны.