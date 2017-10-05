Порошенко внес в Раду доработанный законопроект об особом статусе территорий Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко в четверг внес в Верховную раду доработанный законопроект № 7164 «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Текст документа обнародован на сайте украинского парламента 5 октября, пишет «Интерфакс».

В доработанный законопроект добавлен пункт о том, что особый статус отдельных районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей будет продолжен исключительно после выполнения всех условий, которые изложены в статье 10 нового закона. В частности, речь идет о части, которая касается вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Законодательство Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на период действия особого порядка местного самоуправления действует с учетом особенностей, определенных этим законом. Согласно закону, управление в городах, селах и поселках осуществляется территориальными общинами через органы местного самоуправления в соответствии с конституцией и законами Украины.

Ранее в среду Порошенко выступил с инициативой продлить особый порядок местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях на год после вступления в силу закона о «реинтеграции Донбасса». Продление особого статуса направлено на создание «необходимых условий для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН». Также цель политики Киева заключается в освобождении неподконтрольных территорий и возобновлении конституционного строя.