Порошенко предложил Верховной раде продлить особый статус Донбасса на год

Президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой продлить особый порядок местного самоуправления в самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей на год после вступления в силу закона о «реинтеграции Донбасса». Об этом говорится в законопроекте «О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Он был опубликован на сайте рады в среду, сообщает «Интерфакс».

Как говорится в пояснении к документу, продление особого статуса направлено на создание «необходимых условий для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН». Также цель политики Киева заключается в освобождении неподконтрольных территорий и возобновлении конституционного строя.

В документе подчеркивается, что «временная оккупация» территорий в Донецкой и Луганской областях «является нелегитимной» и не создает «никаких территориальных прав».

В настоящий момент законопроект имеет статус «неотложного» и должен быть рассмотрен парламентскими комитетами и депутатами Рады в приоритетном порядке, отмечает ТАСС.

Ранее в среду стало известно, что на сайте рады был зарегистрирован этот законопроект, но его текст отсутствовал.