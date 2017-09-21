Трамп поддержал идею Киева о размещении миротворцев ООН в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что США поддерживают идею размещения миротворцев ООН в Донбассе. Об этом сообщает в четверг ТАСС.

Порошенко отметил, что это предложение было озвучено Киевом еще в 2015 г. Он уточнил, что совместная цель США и Украины - это «деоккупация, возобновление суверенитета и принесение мира на украинскую землю».

Президент Украины добавил, что размещение миротворцев «исключит возможность проникновения российских войск и будет служить делу мира».

В среду украинский лидер призвал Совет безопасности ООН разместить миротворцев в Донбассе в сжатые сроки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что размещение миротворцев пошло бы на пользу разрешению конфликта на юго-востоке Украины. При этом он подчеркнул, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, а миротворческие силы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях, пишет «Интерфакс».

В четверг Порошенко провел встречу с Трампом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Лидеры Украины и США обсудили вопросы укрепления сотрудничества двух государств.