Порошенко обсудил «укрепление украино-американских отношений» с Трампом в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп в четверг принимает в США украинского лидера Петра Порошенко. Об этом президент Украины сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Обсуждаем укрепление украинско-американских отношений», - написал он.

Лидеры Украины и США провели переговоры в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В разговоре с Порошенко Трамп отметил, что ситуация на Украине улучшается. «Не сказал бы, что это (Украина) самое легкое место для жизни, но у вас дела становятся все лучше на ежедневной основе», - сказал он в начале встречи (цитата по «РИА Новости»).

Порошенко в свою очередь рассказал американскому президенту о значительном улучшении экономического взаимодействия двух стран. «Упомяну лишь одну цифру, в результате реализации нашего соглашения оборот между США и Украиной за последние семь месяцев увеличился в 2,5 раза», - подчеркнул он.

Украинский президент также заявил, что Киев рад приходу на свой рынок американских компаний и созданию дополнительных рабочих мест для граждан обеих стран.

Последний раз Порошенко посещал США в июне текущего года. Тогда он заявил в интервью телеканалу Fox News, что обсуждал во время встречи с Трампом вопрос об эффективном экономическом сотрудничестве между двумя странами, а также закупках Киевом угля из Пенсильвании и сжиженного газа из Луизианы.