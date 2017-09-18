Песков призвал не размывать суть инициативы Путина по миротворцам в Донбассе

Важно не размывать суть российской инициативы по размещению миротворцев в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин и Москва «последовательно проводят линию на всемирное способствование поисков урегулирования».

Песков, касаясь предложений России о размещении миротворцев в Донбассе, заявил: «Это была инициатива президента Путина, которая была сформулирована в проекте резолюции (СБ ООН). Здесь важно не размывать сути российского предложения. Там речь идет о миссии ООН, которая обеспечивала бы безопасность сотрудников миссии ОБСЕ, которая работает на Донбассе».

По его словам, «сейчас будет все зависеть, насколько конструктивную позицию займут и Киев, и США».

Ранее Путин поддержал идею отправить миротворцев на Украину, чтобы обеспечивать безопасность миссии ОБСЕ.