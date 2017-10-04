Порошенко внес в Верховную раду законопроект о «мирной реинтеграции» Донбасса

На сайте Верховной рады Украины в среду был зарегистрирован законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета страны над неподконтрольными территориями в самопровозглашенных Донецкой и Луганской областях. Как сообщает «Интерфакс», документ был внесен президентом Украины Петром Порошенко.

Агентство отмечает, что в настоящий момент текст законопроекта (№ 7163) на сайте Рады отсутствует. Документ был отправлен на рассмотрение руководству парламента и определен Порошенко как неотложный.

Как подчеркивает ТАСС, разработчики законопроекта настаивают на том, что он должен быть принят в течение одной пленарной недели.

В июне газета «Коммерсантъ» писала, что власти Украины собираются поменять стратегию на неподконтрольных территориях Донбасса и инициировать процесс сближения с этими регионами. По информации издания, законопроект предусматривает прекращение «антитеррористической операции» (АТО) и «мирную реинтеграцию» Донбасса.

Также в документе предлагается на законодательном уровне закрепить статус России как «страны-агрессора», а в отношении Донбасса ввести понятие «временно оккупированные территории».

Как подчеркивал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, определение украинской стороной России как «страны-агрессора» противоречит реальному положению дел в Донбассе, где государство не является стороной конфликта, напоминает «РИА Новости».