Украина может внести собственный проект резолюции о миротворческой миссии на Донбассе

Российский проект резолюции о размещении охранной миссии ООН на Донбассе не нашел поддержки Украины и США, а Киев может вынести на рассмотрение собственный документ, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя. «Этот проект уже обсуждался в рамках Совета Безопасности, на него была реакция со стороны партнеров. Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и Соединенных Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы, у них будут существенные замечания, а, возможно, у украинцев будет и контрпроект по вопросу о размещении миротворческой миссии в Донбассе», - приводит его слова ТАСС.

Небензя предположил, что президент Украины Петр Порошенко, который примет участие в 72 сессии генассамблеи ООН, «что-то на эту тема будет говорить», но что именно, в российской дипмиссии пока не знают.

Сейчас российский проект не обсуждается, в ближайшую неделю это будет невозмоно даже логистически – «неделя высокого уровня не даст возможность заниматься экспертными работами», - пояснил постпред. Позже Россия готова будет работать по документу. «Мы его под сукно не положили, мы будем его далее продвигать, когда для этого наступят подходящие условия», - сказал он.

Тема миротворческой мисии будет обсуждаться на заседании СБ ООН высокого уровня в ходе министерской недели в рамках сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации, полагает Небензя. Украинский вопрос затрагивался и в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона.