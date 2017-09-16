Меркель назвала интересной инициативу России о миротворцах в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала интересной инициативу России о миротворцах ООН в Донбассе, но отметила, что они должны иметь широкий доступ к местам, где размещены силы ОБСЕ.

Полпред ДНР в Контактной группе по Украине Денис Пушилин отреагировал на слова Меркель. «Если Запад действительно хочет разрешить конфликт политическим способом, если есть мирные инициативы, а не какие-то завуалированные цели ввода контингента ООН, то, конечно, необходимо его размещать там, где есть опасность, в частности, для сотрудников ОБСЕ», — сказал Пушилин в интервью RT.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею отправить миротворцев на Украину, чтобы обеспечивать безопасность миссии ОБСЕ.