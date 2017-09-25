Украина готовит против России иск из-за событий в Донбассе

Украина завершает подготовку большого иска против России из-за событий на юго-востоке Украины. Об этом сообщил в понедельник министр юстиции Украины Павел Петренко, пишет ТАСС.

Он пояснил, что в настоящий момент завершается подготовка юридической позиции по Донбассу для Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по аналогии с Крымом. По его словам, многие материалы по иску будут отправлены в Международный суд в ООН.

Министр напомнил, что сейчас существует ряд исков против России в различных судах, в том числе два иска в Международный суд ООН, касающиеся «дискриминации украинцев в Крыму и запрета финансирования терроризма со стороны Российской Федерации».

Ранее представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко предложила объединить все иски Украины к России в один, отмечает «РИА Новости». Однако Петренко заявил, что Украина пока не может этого сделать, поскольку этот шаг технически невозможен.

За последние три года Украина уже подала пять исков в ЕСПЧ против России, по два - с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе, еще один - с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов. Российская сторона это отрицает и называет такие обвинения неприемлемыми, указывая, что не является стороной конфликта в Донбассе.