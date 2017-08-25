Украина подаст иск в ВТО против России по сельхозпродукции до конца года

Иск против России во Всемирную торговую организацию (ВТО) по вопросу поставок сельскохозяйственной продукции может быть подан Украиной до конца 2017 г., сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

«Мы завершаем финальную работу относительно подачи в ВТО иска по сельскохозяйственной продукции», - сказала Микольская.

По ее словам, «иск будет касаться тех товарных групп, где у украинской стороны есть сильная доказательная база, и по тем товарным позициям, где украинские производители готовы предоставить конкретные факты».