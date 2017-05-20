Россия подала иск в ВТО в связи с украинскими санкциями

Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что Москва подала комплексный иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с постоянно вводимыми Украиной санкциями.

«Российское представительство при ВТО в Женеве направило в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми, начиная с 2014 г., ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину», — сказал Орешкин.

По его словам, есть серьезные основания полагать, что ограничительные меры в отношении России Украина предпринимает в нарушение ее обязательств в ВТО.

Более того, «число антироссийских мер, их характер, охват подпадающих под ограничения отраслей свидетельствуют о том, что Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права», отметил Орешкин.

В соответствии с процедурами ВТО запрос на проведение консультаций является первым этапом при подаче иска. В течение двух месяцев должны быть проведены консультации с правительством Украины.