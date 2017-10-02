Потери украинских боеприпасов в пожаре под Винницей превысили их боевой расход в Донбассе

При пожаре на складах боеприпасов под Винницей украинские вооруженные силы потеряли 32 000 т снарядов на $800 млн, сообщает ТСН со ссылкой на предварительные официальные данные. При этом за три года операции в Донбассе украинская армия использовала 24 000 т, отмечает телеканал. В сюжете подчеркивалось, что это уже четвертый взорвавшийся крупный склад боеприпасов.

Телеканал напомнил, что арсенал в Калиновке – один из многих складов, оставленных советской армией. По неофициальным данным, на территории 600 га в лесу расположено 150 площадок, где хранилось около 200 000 т снарядов, мин и ракет. Все это охраняли 63 человека, часть из которых – люди пенсионного возраста.

Ранее представитель минобороны Украины заявлял о задержании диверсантов, устроивших поджег складов. Однако главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг эти данные. В администрации президента Петра Порошенко также полагали, что диверсию могли устроить с помощью беспилотника.