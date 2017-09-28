Турчинов назвал виновных в пожаре на складах под Винницей

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украина (СНБО) Александр Турчинов призвал в четверг привлечь виновных в пожарах на складах с боеприпасами в украинской Калиновке под Винницей к ответственности. Об этом информирует «РИА Новости».

По его словам, начинать надо «от начальника Генштаба (ВСУ) и по вертикали всех тех, кто отвечает за оборону» Украины. Турчинов посетовал на то, что ситуация с пожарами продемонстрировала невозможность страны защищать свои стратегические арсеналы.

Он напомнил, что задача военных - это охранять арсеналы и «быть готовыми к агрессивным проявлениям врага». Чтобы нести ответственность за подобные «провалы», продолжил секретарь СНБО, необходимо мужество, приводит его слова ТАСС.

Турчинов заявил, что пожары серьезно ударили по обороноспособности Украины. Из-за возгорания под Винницей было потеряно огромное количество боеприпасов, добавил он.

Секретарь СНБО также вспомнил про взрывы, которые произошли в украинском городе Балаклея Харьковской области, пишет агентство УНН. 23 марта там прогремел взрыв на военном складе с боеприпасами. Небольшое возгорание привело к детонации нескольких тысяч боеприпасов. В результате инцидента пострадали пять человек, одна женщина погибла.

Сообщения о пожаре и взрывах на складах с боеприпасами одной из воинских частей в Калиновке поступили вечером 26 сентября. По информации Генштаба Украины, на складах, где хранилось около 83 000 т боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град», уничтожено до трети запасов. Предполагалось, что взрыв был устроен беспилотным летательным аппаратом, однако впоследствии эта версия получила опровержение. Ущерб от ЧП оценен в $800 млн.