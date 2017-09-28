На Украине опровергли информацию о диверсии в Винницкой области

Главный военный прокурор опроверг данные о диверсантах в Винницкой области, где горели военные склады.

Вечером 26 сентября около города Калиновка в Винницкой области произошел пожар на складах с боеприпасами. По данным украинских СМИ, на складах хранились 188 000 т боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град». По официальным данным, пострадавших пока два человека. Следствие отрабатывает четыре версии причин пожара, одна из которых - диверсия.

Представитель минобороны заявлял о задержании диверсантов. В администрации президента Петра Порошенко предполагают, что диверсиию могли устроить с помощью беспилотника.

«Есть момент, который бы я хотел отметить: диверсионных групп, о которых говорит Facebook и другие, следствием с изучением материалов СБУ и других правоохранительных органов на территории области установлено не было и данных о них нет», — приводит слова Матиоса телеканал «112 Украина».

По словам секретаря комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Винника, взрывы на военных складах в Калиновке уничтожили боеприпасов примерно на $800 млн.