Порошенко исключил участие России в миротворческой миссии в Донбассе

Участие России в миротворческой миссии на востоке Украины «абсолютно невозможно», потому что Россия присоединилась к одной из сторон конфликта, заявил телеканалу CBC президент Украины Петр Порошенко. Он назвал Россию «агрессором», с которым «не ведутся дискуссии». Киев и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов самопровозглашенных республик на востоке Украины, Россия отрицает участие в конфликте.

Последнее предложение Москвы по миротворцам Порошенко назвал неприемлемым. Ранее Киев предложил ввести миротворцев ООН в зону конфликта по всей территории ДНР и ЛНР, в том числе на неконтролируемый Украиной участок границы с Россией. Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции о миротворческой миссии на востоке Украины. По предложению Москвы задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности мониторинговой миссии ОБСЕ, они должны находиться только на линии разграничения, решение может быть принято «лишь после разведения сторон и отвода тяжелой техники». По мнению Порошенко, в России хотят, чтобы миротворцы ООН стали кем-то вроде телохранителей для наблюдателей ОБСЕ.

Если Россия в СБ ООН наложит вето на резолюцию об отправке миротворцев на Украину, Киев пожалуется в Международный суд ООН, также сказал украинский лидер.

В этом же интервью Порошенко заявил, что призывает правительство Канады возобновить программу по предоставлению украинским военным спутниковых данных о передвижении войск ДНР, ЛНР и России. По его словам, эти данные помогут Киеву в имплементации минских соглашений, а также в получении доказательств, что Россия направляла танки, артиллерию и ракетные установки в Донбасс. Правительство Стивена Харпера предоставляло такие данные Украине с марта 2015 г. в течение года, напоминает CBC News. Программа стоимостью $9,5 млн канадских долларов не была возобновлена весной 2016 г. новым правительством Джастина Трюдо.