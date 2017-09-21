Песков считает неприемлемым термин «страна-агрессор» в отношении России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что попытки Киева внести в СБ ООН проект резолюции о миротворцах в Донбассе, в котором Россия представляется как страна-агрессор, не оставляют места для поиска компромисса. «При позиции относительно того, что, дескать, Россия является агрессором, место для маневра вряд ли остается, ибо эта позиция абсолютно противоречит реальному положению дел», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, возможен ли компромисс в случае, если таких формулировок в документе не будет, Песков сказал: «Россия и президент Путин неоднократно демонстрировали свое желание сделать все возможное для выхода на компромисс, но любые компромиссы имеют определенную степень разумности и допустимости».

В Совете Безопасности ООН лежат два проекта резолюции о миротворцах в Донбассе — российский и украинский. Первым с предложением о миротворческой миссии выступил президент России Владимир Путин. Согласно его проекту задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности мониторинговой миссии ОБСЕ, они должны находиться только на линии разграничения, решение может быть принято «лишь после разведения сторон и отвода тяжелой техники».